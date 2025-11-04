Windows 10 segnala la fine del supporto per errore: in quali casi succede

Con l’installazione degli aggiornamenti cumulativi di ottobre 2025 su Windows 10, diversi amministratori di sistema e utenti professionali hanno segnalato la comparsa di un messaggio anomalo all’interno delle impostazioni di Windows Update: “La tua versione di Windows ha raggiunto la fine del supporto”. Il messaggio, apparentemente legittimo, compare anche sui dispositivi Windows 10 che sono ancora supportati, non avendo neppure raggiunto la data di fine vita decisa da Microsoft.

Windows 10: la tua versione di Windows ha raggiunto la fine del supporto, anche se non è vero

Com’è noto, eccezion fatta per la possibilità di aderire al programma ESU (Extended Security Updates) di Windows 10, che agli utenti privati permette di continuare a ricevere aggiornamenti di sicurezza gratis fino al 13 ottobre 2026, le edizioni Pro, Home, Enterprise, Education, Pro for Workstations e IoT Enterprise hanno raggiunto la data di fine supporto il 14 ottobre 2025.

Tanti utenti, tuttavia, lamentano che le edizioni speciali di Windows 10 – supportate ufficialmente ancora più a lungo senza bisogno di registrarsi a ESU – stanno mostrando il messaggio “La tua versione di Windows ha raggiunto la fine del supporto” dopo l’applicazione del pacchetto KB5066791 (ottobre 2025). Si tratta di Windows 10 Enterprise LTSC 2021 (supportata fino a gennaio 2032) e Windows 10 IoT Enterprise LTSC 2021 (supportata fino a gennaio 2029).

Anche chi nel frattempo ha aderito al programma ESU da una qualunque edizione di Windows 10 ha visto comparire il messaggio “La tua versione di Windows ha raggiunto la fine del supporto” nella schermata principale di Windows Update.

Microsoft ha confermato che in tutti i casi si ha a che fare esclusivamente con un errore cosmetico, ovvero un’anomalia che non influisce sulla reale erogazione degli aggiornamenti di sicurezza. I dispositivi interessati dal problema continueranno a ricevere regolarmente le patch distribuite attraverso Windows Update.

La patch correttiva è in arrivo: cosa si può fare nel frattempo

L’azienda di Redmond ha assicurato che una correzione definitiva sarà distribuita attraverso Windows Update, eliminando la necessità di modifiche manuali o policy temporanee.

Nel frattempo, tuttavia, Microsoft ha rilasciato un pacchetto KIR (Known Issue Rollback) ossia uno strumento che annulla selettivamente gli effetti degli aggiornamenti difettosi. L’operazione richiede la configurazione del criterio di gruppo associato al KB5066791, impostando il valore 251020_20401 Known Issue Rollback su Disabilitato (Disabled).

Maggiori informazioni sulle modalità di utilizzo dei pacchetti KIR sono disponibili sul sito ufficiale Microsoft.