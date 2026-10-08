Windows e browser, l’accusa di Mozilla: la scelta non è davvero libera

La scelta del browser in Windows è tornata al centro del confronto tra autonomia dell’utente e interessi delle grandi piattaforme.

Mozilla ha pubblicato il 7 ottobre 2026 un aggiornamento sul rapporto “Over the Edge 2.0”, realizzato da Harry Brignull e Cennydd Bowles, specialisti di deceptive design. Il documento analizza come Windows, Edge, Bing e Copilot possano orientare le persone verso il browser di Microsoft.

Il tema è rilevante perché il browser incide anche sull’accesso ai servizi basati sull’AI e sulle impostazioni di privacy e sicurezza. Mozilla afferma di aver condiviso le evidenze con Microsoft, portando il dibattito dalla semplice preferenza applicativa alla responsabilità nella progettazione delle interfacce.

Il nodo della scelta del browser in Windows

Mozilla sostiene che alcune funzioni di Windows continuino a favorire Edge anche quando l’utente ha scelto un altro browser.

Tra gli esempi figurano Windows Search e Widgets, che possono aprire i collegamenti in Edge, e la gestione di alcuni formati, come PDF e SVG. L’organizzazione cita anche una schermata di configurazione di Windows 10 il cui linguaggio può indirizzare verso l’impostazione proposta dal sistema. Il problema, quindi, non è soltanto quale browser sia installato, ma quanto sia effettiva la preferenza espressa. Una scelta formalmente disponibile perde valore quando il sistema introduce ostacoli proprio nei percorsi più utilizzati.

Mozilla evidenzia poi una differenza geografica. Nell’Area Economica Europea, il Digital Markets Act ha favorito un’esperienza ritenuta più rispettosa della scelta dell’utente rispetto a quella osservata altrove. Secondo l’organizzazione, questo dimostra che un’alternativa progettuale è possibile. Il rapporto richiama anche il già citato Copilot: nei test descritti, lo strumento apre i collegamenti web in un pannello laterale invece di seguire necessariamente il browser selezionato.

Windows Backup è indicato come un altro punto critico, perché durante il ripristino può tentare di reimpostare Edge come browser predefinito. La questione coinvolge così anche la continuità delle preferenze personali.

Le conseguenze per il mercato e la regolazione

Il rilievo della vicenda cresce mentre il browser diventa un punto di accesso ai servizi digitali.

Se il sistema operativo orienta il percorso verso contenuti, motori di ricerca o strumenti basati sull’AI, l’interfaccia può influire sulla concorrenza e sull’accesso a ecosistemi differenti. Mozilla presenta perciò il tema come una questione di accountability, concentrata sugli effetti concreti delle interfacce più che sulle intenzioni dichiarate. Questo criterio è utile anche per valutare futuri aggiornamenti: non basta verificare se un’opzione esiste, occorre capire quanto sia semplice esercitarla nella pratica.

La vicenda mostra inoltre il peso della regolazione nella progettazione dei prodotti digitali. Mozilla riferisce di aver portato le proprie osservazioni ad autorità e decisori politici, chiedendo che la libertà di scelta non dipenda dal Paese dell’utente. Per chi usa Windows, diventano quindi rilevanti segnali concreti come la facilità nel conservare le preferenze e la trasparenza delle impostazioni. Per gli sviluppatori, il caso rafforza l’importanza di interfacce neutrali e verificabili. La conseguenza più ampia riguarda la fiducia: una scelta digitale appare credibile quando resta coerente anche nei passaggi meno visibili del sistema.

In prospettiva, il caso suggerisce che la libertà di scelta online non vada misurata soltanto dalla presenza di un comando nelle impostazioni. Conta il contesto in cui quella scelta viene esercitata, soprattutto quando il software gestisce molti percorsi quotidiani. Per utenti, sviluppatori e regolatori, osservare l’esperienza completa può quindi diventare un metodo per distinguere una possibilità realmente accessibile da una prevista soprattutto sulla carta.