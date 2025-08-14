WindTre, l'offerta per la fibra che non ti aspetti: sconto di 6 euro e 12 mesi di Amazon Prime

In aggiunta alle chiamate senza limiti e Giga illimitati per le SIM mobile WindTre della propria famiglia.
Federico Pisanu
Pubblicato il 14 ago 2025
WindTre, l'offerta per la fibra che non ti aspetti: sconto di 6 euro e 12 mesi di Amazon Prime

Per quanti in questi giorni stanno confrontando le varie offerte disponibili sulla fibra, segnaliamo che WindTre sta proponendo la Super Fibra Unlimited a 24,99 euro al mese invece di 30,99 euro, con uno sconto dunque di 6 euro. L’altro pezzo forte dell’offerta sono i 12 mesi gratuiti di Amazon Prime, anche per coloro che hanno già un abbonamento Prime attivo.

Con Super Fibra Unlimited di WindTre è possibile raggiungere una velocità fino a 2,5 Gigabit, all’altezza quindi delle migliori offerte fibra oggi disponibili. In più, se si abita in un’area coperta dalla fibra FTTH e soggetta a specifiche limitazioni, sia tecniche che geografiche, l’attivazione è gratuita.

Vai all’offerta di WindTre

windtre super fibra offerta

L’offerta Super Fibra Unlimited

Al di là dello sconto di 6 euro al mese e di Amazon Prime in regalo per un anno, l’altro fiore all’occhiello di Super Fibra Unlimited è il modem certificato Wi-Fi 7, il nuovo standard per il trasferimento dei dati senza fili. I vantaggi dell’innovativa tecnologia riguardano una maggiore velocità e stabilità, oltre che una migliore copertura in tutta la casa.

Tornando invece ai 12 mesi gratuiti di Amazon Prime, segnaliamo che l’abbonamento in questione dà accesso anche all’intero catalogo di Prime Video, con i contenuti che spaziano tra serie tv, film ed eventi sportivi. A questo proposito, da settembre su Prime Video torneranno i match della Champions League, con la diretta in esclusiva della migliore partita del mercoledì.

Restano infine i minuti illimitati da rete fissa, verso sia i numeri di telefono fissi che quelli mobili, più i Giga senza limiti sulle schede SIM mobile WindTre della propria famiglia. Quest’ultimo è un vantaggio notevole, soprattutto per quanti hanno l’abitudine di finire i Giga a disposizione ogni mesi con la propria offerta.

La promozione sulla Super Fibra Unlimited sarà valida per un periodo di tempo limitato.

Vai all’offerta di WindTre
Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione nel rispetto del codice etico. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.

Ti consigliamo anche

Con Amazon Music Unlimited ascolti le ultime uscite gratis per un mese
Offerte

Con Amazon Music Unlimited ascolti le ultime uscite gratis per un mese
Serie A, manca sempre meno al via: ecco come vedere tutte le partite della propria squadra del cuore
Offerte

Serie A, manca sempre meno al via: ecco come vedere tutte le partite della propria squadra del cuore
Wikipedia contro l'Online Safety Act in UK: cosa cambia per la privacy online
Attualità

Wikipedia contro l'Online Safety Act in UK: cosa cambia per la privacy online
Google Search: un easter egg celebra l’ultimo album di Taylor Swift
Attualità

Google Search: un easter egg celebra l’ultimo album di Taylor Swift
Link copiato negli appunti