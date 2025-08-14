WindTre, l'offerta per la fibra che non ti aspetti: sconto di 6 euro e 12 mesi di Amazon Prime

Per quanti in questi giorni stanno confrontando le varie offerte disponibili sulla fibra, segnaliamo che WindTre sta proponendo la Super Fibra Unlimited a 24,99 euro al mese invece di 30,99 euro, con uno sconto dunque di 6 euro. L’altro pezzo forte dell’offerta sono i 12 mesi gratuiti di Amazon Prime, anche per coloro che hanno già un abbonamento Prime attivo.

Con Super Fibra Unlimited di WindTre è possibile raggiungere una velocità fino a 2,5 Gigabit, all’altezza quindi delle migliori offerte fibra oggi disponibili. In più, se si abita in un’area coperta dalla fibra FTTH e soggetta a specifiche limitazioni, sia tecniche che geografiche, l’attivazione è gratuita.

L’offerta Super Fibra Unlimited

Al di là dello sconto di 6 euro al mese e di Amazon Prime in regalo per un anno, l’altro fiore all’occhiello di Super Fibra Unlimited è il modem certificato Wi-Fi 7, il nuovo standard per il trasferimento dei dati senza fili. I vantaggi dell’innovativa tecnologia riguardano una maggiore velocità e stabilità, oltre che una migliore copertura in tutta la casa.

Tornando invece ai 12 mesi gratuiti di Amazon Prime, segnaliamo che l’abbonamento in questione dà accesso anche all’intero catalogo di Prime Video, con i contenuti che spaziano tra serie tv, film ed eventi sportivi. A questo proposito, da settembre su Prime Video torneranno i match della Champions League, con la diretta in esclusiva della migliore partita del mercoledì.

Restano infine i minuti illimitati da rete fissa, verso sia i numeri di telefono fissi che quelli mobili, più i Giga senza limiti sulle schede SIM mobile WindTre della propria famiglia. Quest’ultimo è un vantaggio notevole, soprattutto per quanti hanno l’abitudine di finire i Giga a disposizione ogni mesi con la propria offerta.

La promozione sulla Super Fibra Unlimited sarà valida per un periodo di tempo limitato.