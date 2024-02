Wirex: la carta che ti permette di guadagnare un cashback in criptovalute fino all'8%

Gli utenti che in questi anni hanno continuato a interessarsi del mondo delle criptovalute forse conoscono già Wirex, la carta di debito che consente di guadagnare un cashback in criptomonete fino all’8%. Per tanti altri invece il suo nome sarà completamente nuovo.

A quest’ultimi diciamo che la fintech britannica Wirex ha realizzato un prodotto con l’ambizione di trasformarlo nella soluzione definitiva per spendere criptovalute e stablecoin, con un occhio attento alla sicurezza e alle ricompense esclusive per i suoi clienti. Come appunto il Cryptoback, il cashback in criptovalute disponibile anche per chi si iscrive gratis tramite la pagina ufficiale del sito.

I vantaggi della carta Wirex

Tra i principali vantaggi del possesso della carta Wirex segnaliamo il cashback in criptovalute per ogni spesa effettuata con la carta. La percentuale del cashback cambia a seconda del piano scelto, raggiungendo la soglia dell’8% grazie alla sottoscrizione del piano Elite.

La carta di debito emessa da Wirex consente inoltre di effettuare prelievi gratuiti in tutto il mondo fino a 200 dollari. Qualsiasi sia il loro piano, gli utenti non devono sostenere commissioni extra (ciò indifferentemente dal luogo in cui ci si trovi).

Pollice in alto anche per le funzionalità di sicurezza adottate, a partire dall’identificazione a due fattori. A questa si aggiungono poi le notifiche in-app istantanee per il monitoraggio dei propri pagamenti e il blocco immediato della carta in caso di furto o smarrimento.

Iscriviti a Wirex tramite il form presente su questa pagina e scegli il piano che più si adatta alle tue esigenze tra Standard (gratuito), Premium (9,99 dollari al mese) ed Elite (29,99 dollari al mese).

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.