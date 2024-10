X Factor 2024, puntata del 10 ottobre: come vederla in streaming dall'estero

Questa sera, giovedì 10 ottobre, è in programma la seconda e ultima puntata dei Bootcamp di X Factor 2024, con le attese scelte di Paola Iezzi e Manuel Agnelli. L’appuntamento è per oggi alle 21:00 (ora italiana) in diretta su Sky Uno e in streaming su NOW per i titolari del pass Entertainment.

E all’estero? Se si è fuori dall’Italia, per vedere la puntata del 10 ottobre occorre attivare il pass Entertainment di NOW (in offerta per 12 mesi a 6,99 euro al mese) e una VPN. Quest’ultima serve per superare il blocco geografico che impedisce la visione dei contenuti delle piattaforme streaming, simulando una connessione dal nostro Paese.

Tra le migliori soluzioni a questo proposito segnaliamo NordVPN, in offerta in questi giorni a partire da 3,59 euro al mese, con sconti fino al 71% sui piani di due anni. Inoltre, la promozione in corso prevede tre mesi extra di servizio in regalo.

Come vedere la puntata del 10 ottobre di X Factor 2024 in streaming dall’estero

Per vedere la seconda parte dei Bootcamp dell’edizione 2024 di X Factor occorre attivare il pass Entertainment di NOW e un servizio VPN. Dopo aver completato l’iscrizione, è sufficiente scaricare l’applicazione ufficiale, effettuare l’accesso al proprio account e, dalla lista dei server VPN, sceglierne uno posizionato in Italia.

Così facendo, si farà credere al proprio provider di rete di essere collegato da una città italiana e non da una nazione straniera, con il conseguente sblocco automatico di tutti i contenuti, compresa la diretta di oggi del talento targato Sky.

Se si guarda all’esperienza di visione in streaming e alle funzionalità di sicurezza extra, una delle soluzioni migliori è quella rappresentata da NordVPN. In questo momento i piani di due anni beneficiano di uno sconto massimo del 71%, con prezzi a partire da 3,59 euro al mese e 3 mesi extra di servizio in regalo.