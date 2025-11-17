X lancia i nuovi DM criptati: cosa cambia

Elon Musk ha iniziato il lancio di “X Chat“, un nuovo prodotto di comunicazione completo che sta venendo integrato in X (precedentemente noto come Twitter). Questo strumento sostituisce e si fonde con i messaggi diretti (DM), il canale di comunicazione peer-to-peer di lunga data della piattaforma.

Il lancio è iniziato in versione beta per un piccolo sottoinsieme di utenti ed è stato successivamente ampliato a tutti gli utenti. Musk ha definito questa mossa come il lancio di un “nuovo stack di comunicazioni completo“, un elemento chiave della sua visione per trasformare X in una “app onnicomprensiva” (everything app), con l’obiettivo di replicare l’ubiquità di piattaforme come WeChat nel mercato occidentale.

I nuovi DM criptati

La nuova funzionalità “Chat” di X introduce diverse caratteristiche importanti, con una forte enfasi sulla crittografia. A differenza dei vecchi DM, che non erano crittografati per impostazione predefinita (sebbene gli abbonati a pagamento potessero accedere a una scheda separata per le conversazioni crittografate), Chat offre la crittografia end-to-end completa.

Musk aveva in precedenza definito il modello iniziale di crittografia dei DM per gli utenti Premium come “goffo” e non funzionale per i messaggi uno-a-uno, il che ha richiesto una revisione completa del sistema di messaggistica back-end di X.

Oltre alla crittografia, Chat supporta anche chiamate audio/video e il trasferimento di file. Vengono introdotte le funzionalità di modifica e cancellazione dei messaggi, e la possibilità di impostare messaggi che svaniscono (vanishing messages), in modo simile a quanto accade su Signal.

Quando utilizzano Chat per la prima volta, gli utenti devono creare un PIN di quattro cifre. Successivamente, dovranno digitare questo codice PIN ogni volta che apriranno l’interfaccia per accedere ai messaggi, un secondo livello di autenticazione che alcuni utenti hanno trovato frustrante.

Nonostante X sostenga che il sistema offra una sicurezza migliore rispetto ai concorrenti, gli esperti hanno sollevato preoccupazioni sulle sue potenziali vulnerabilità. Musk stesso ha ammesso che il sistema non è ancora perfetto, ma l’obiettivo dell’azienda è creare il sistema di messaggistica “meno insicuro” disponibile.

X sfida WhatsApp?

Attraverso Chat, X cerca la parità di capacità con concorrenti noti per la loro sicurezza, come Signal, Telegram e WhatsApp. L’aggiornamento dei DM è considerato un altro passo nel piano di Musk per rendere X una piattaforma importante per usi più ampi.

L’obiettivo a lungo termine è quello di sfruttare il miglioramento della sicurezza per facilitare più tipi di interazioni, comprese le transazioni monetarie.

Musk intende trasformare X in un hub bancario personale, dove gli utenti potrebbero persino richiedere prestiti e mantenere i propri conti di risparmio all’interno dell’app. Mentre persegue questa ambizione, Musk ha anche criticato altri fornitori di messaggistica, come WhatsApp, sostenendo che includa “ganci per la pubblicità” (hooks for advertising) nella sua architettura back-end, compromettendo la sicurezza.

Nonostante le speranze di Musk che la sua influenza stimoli una maggiore adozione dei DM di X, alcuni analisti dubitano che l’aggiornamento porterà a un’improvvisa rinascita dei DM di X, specialmente considerando il calo della reputazione pubblica di Musk e i dubbi sulla sicurezza dei sistemi di crittografia di X.