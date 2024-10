X pagherà gli utenti Premium per interagire tra loro

X, piattaforma una volta nota come Twitter, è in procinto di integrare un nuovo metodo di monetizzazione per i creator.

Nello specifico, il nuovo progetto, sembra voler premiare gli utenti Premium andando a retribuire le interazioni dei loro post. Secondo il comunicato della piattaforma, il nuovo approccio dovrebbe permettere di aiutare i creator a “Guadagnare da vivere su X“, anche se in molti pensano che tale mossa possa portare a una pioggia di interazioni fasulle.

Da termini di contratto, il social network ha specificato come eventuali manipolazioni per gonfiare artificialmente le interazioni comporteranno la rimozione del profilo dal programma. Sul documento si legge come “Solo le interazioni genuine degli utenti Premium saranno conteggiate per i tuoi guadagni“. Nonostante ciò, non è detto che gli utenti più scaltri riescano ad aggirare i controlli di X.

Utenti Premium e pagamento per interazioni: solo l’ultima iniziativa di X per catturare l’attenzione dell’utenza

Stando a quanto spiegato dalla piattaforma, in questo modo la stessa intende ridistribuire il 25% degli introiti legati agli abbonamenti Premium, andando dunque a premiare i creator più prolifici.

Questa iniziativa segue diverse altre di X che sembrano mirare a una maggiore monetizzazione dell’enorme volume di traffico legato alla piattaforma, attirando utenti e spingendoli a interagire tra loro. In tal senso, il social network di Elon Musk ha di recente mostrato un’apertura verso i contenuti per adulti.

Non solo: dalla scorsa estate si parla con sempre maggiore insistenza della possibile integrazione di un sistema di pagamenti digitali all’interno di X. Al di là del discorso introiti, la piattaforma deve anche far fronte a una concorrenza sempre più agguerrita, come testimoniato da Threads, che dopo un lungo periodo di quasi immobilità a cominciato nuovamente a crescere e far registrare numeri a dir poco importanti.