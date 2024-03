Xiaomi Smart Band 8 Active scende di prezzo su Amazon: costa solo 20€!

Questo fine settimana su Amazon puoi trovare molti dispositivi a marchio Xiaomi a cifre molto intriganti. Al netto della promozione su Xiaomi Redmi Note 13, smartphone di fascia medio-bassa pronto a conquistarti con le sue specifiche tecniche, puoi difatti comprare Xiaomi Smart Band 8 Active a soli 20 euro. Se stavi cercando una smart band sportiva da portare sempre con te per tenere sotto controllo la tua salute, questo è lo sconto di cui avevi bisogno!

Perché dovresti acquistare Xiaomi Smart Band 8 Active

Semplice, sportivo ed elegante allo stesso tempo, questo cinturino Xiaomi ti permette di tenere sotto controllo il tuo battito cardiaco, la qualità del sonno, lo stress e monitorare i tuoi allenamenti. Si tratta dell’assistente perfetto da tenere al polso per non perdersi un dettaglio sulla qualità dell’attività sportiva. Lo schermo LCD da 1,47 pollici mostra tutte le informazioni di cui hai bisogno in un batter di ciglia e a una qualità sorprendente!

Pur essendo economica, la smartband Xiaomi Smart Band 8 Active non delude sotto ogni punto di vista, autonomia inclusa. Si parla, infatti, di una batteria capace di durare fino a 14 giorno, custodita da una scocca pronta a resistere all’acqua fino a 5 ATM. Lato personalizzazione, poi, troverai oltre 100 quadranti adatti a ogni stile!

Il prezzo di 19,99 euro al posto di 24,99 euro è davvero un affare, ma attenzione alla consegna: acquistandolo oggi lo riceverai a inizio aprile a causa dell’alta domanda e delle scorte ridotte.