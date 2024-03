YouTube TV: ecco la nuova interfaccia per una visione più coinvolgente

L’annuncio è avvenuto direttamente tramite blog ufficiale: YouTube sta lavorando per modificare l’interfaccia di YouTube TV per rendere i contenuti più coinvolgenti.

A livello pratico, si parla di un’area più contenuta sullo schermo per la riproduzione di video, che verrà dunque affiancata da una colonna che offrirà diverse informazioni aggiuntive all’utente. In tal senso, si parla di dati come le visualizzazioni totali del contenuto, il numero di Mi piace, commenti e descrizione del filmato.

In tal senso, la colonna si adatterà al contesto, fornendo dati diversi a seconda di ciò che YouTube TV sta mostrando. Nel caso di eventi sportivi, per esempio, saranno riprodotte statistiche e risultati in tempo reale, mentre per le recensioni di alcuni prodotti potrebbe essere fornito un codice QR per l’acquisto rapido.

YouTube, attraverso il suo annuncio, ha commentato questa novità consentirà agli utenti di godersi i contenuti “Senza interrompere l’esperienza visiva“.

La nuova interfaccia di YouTube TV permetterà una visione più “pulita” dei contenuti

Nel complesso, il nuovo design non si presenta come una rivoluzione epocale. La grande differenza è costituita dalla colonna che non si sovrappone più al video. Per quanto riguarda la riproduzione a schermo intero, ovviamente ancora disponibile, non cambierà nulla. L’aggiornamento sarà gradualmente disponibile a tutti gli abbonati a YouTube TV nelle prossime settimane.

Questa implementazione, mirata a migliorare l’esperienza utente, fa seguito a diverse iniziative della piattaforma per migliorare il proprio servizio. Giusto qualche mese fa, per esempio, YouTube TV ha firmato un importante contratto con l’azienda Peloton, attiva nell’ambito del fitness. Una sinergia molto apprezzata da chi ama mantenersi in forma.

Di fatto, nonostante alcuni piccoli bug, la piattaforma si sta gradualmente imponendo come una soluzione molto interessante nel contesto dello streaming, forte anche dell’enorme esperienza accumulata nel settore con il servizio standard di YouTube.