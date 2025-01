Acquisizione TikTok USA: a sorpresa si fa avanti Perplexity

Il destino di TikTok negli Stati Uniti è appeso a un filo e, vista la situazione favorevole, in molti sembrano avere intenzione di accaparrarsi la controversa piattaforma.

Dalle voci che vedevano Elon Musk interessato fino ai più recenti rumors che vedono nientemeno che Microsoft pronta a mettere le mani sul social: tutti sembrano pronti a muoversi per una potenziale acquisizione. A questa lunga lista, a quanto pare, sembra volersi aggiungere anche Perplexity.

Secondo quanto riportato da Associated Press, la compagni avrebbe proposto un accordo per una fusione con TikTok, con tanto di acquisizione del 50% della società in questione. A quanto pare, questa non sarebbe neanche la sua prima offerta.

La nuova proposta al governo statunitense sembra prevedere un’offerta iniziale di 300 milioni di dollari, con una soluzione che vedrebbe Bytedance mantenere comunque un parziale controllo sulla piattaforma.

Non solo Perplexity: i colossi tecnologici si muovono per eventuali acquisizioni

Con l’obbligo di vendita o il ban, la situazione di TikTok è sempre più critica. Nonostante il presidente americano Donald Trump abbia firmato un ordine esecutivo per estendere i termini per la vendita, Bytedance e il suo social network sono in grande difficoltà.

Negli scorsi giorni si è parlato di negoziazioni tra il governo USA e Oracle, società che già fornisce l’infrastruttura che gestisce il traffico statunitense di TikTok. Nonostante le smentite del caso, sono tanti i colossi tecnologici pronti a intervenire per accaparrarsi TikTok.

Nel frattempo, i diretti concorrenti si muovono per andare a raccogliere l’eventuale emorragia di utenti. Instagram, per esempio, ha annunciato il rilascio di una nuova app per il video editing che sembra fatta su misura per i tiktoker, mentre altri social si stanno prodigando per offrire nuove e interessanti funzionalità, cercando l’attenzione di chi sta abbandonando la piattaforma cinese.