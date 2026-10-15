Android collega il tuo numero di telefono a tutti gli account: perché succede

Un numero di telefono che compare improvvisamente tra le informazioni personali di un account Google, senza che il proprietario ricordi di averlo inserito. Sui dispositivi Android, Google può verificare automaticamente il numero della SIM e associarlo agli account configurati sullo smartphone, compresi quelli secondari. La funzione, attiva per impostazione predefinita, solleva interrogativi sulla privacy e sulla possibilità di mantenere separate le diverse identità digitali.

La verifica del numero telefonico non rappresenta una novità: Google la utilizza da tempo per facilitare il recupero degli account, migliorare la sicurezza degli accessi e consentire il funzionamento di alcuni servizi di comunicazione. La differenza, emersa con maggiore evidenza in questi giorni, riguarda l’estensione automatica dell’associazione: i numeri verificati sul dispositivo possono essere aggiunti a tutti gli account Google presenti sullo stesso telefono, senza richiedere una conferma esplicita per ciascuno di essi.

Diversi utenti hanno ricevuto email che comunicavano l’avvenuta verifica del numero, pur non avendo avviato alcuna procedura. La documentazione ufficiale di Google conferma il funzionamento automatico del meccanismo: il cambiamento, secondo le prime ricostruzioni, risale almeno al periodo compreso tra agosto e ottobre 2025, quando Google aggiornò le proprie istruzioni.

Android associa il numero di telefono agli account utente

Il meccanismo si chiama Verifica del numero di telefono e opera attraverso i servizi Google integrati nel dispositivo.

Il suo scopo consiste nell’accertare che il numero telefonico associato allo smartphone appartenga effettivamente all’utente che lo sta utilizzando, evitando di affidarsi esclusivamente all’inserimento manuale del numero e alla successiva conferma tramite codice SMS.

La documentazione precisa che, durante la configurazione di un dispositivo, Google può verificare automaticamente uno o più numeri telefonici. Tale verifica, inoltre, non costituisce necessariamente un’operazione una tantum: Google e l’operatore mobile possono ripeterla periodicamente per controllare che i numeri siano ancora associati al dispositivo e utilizzabili dal legittimo proprietario.

Un aspetto delicato ha però a che vedere con la distribuzione delle informazioni tra gli account: con la verifica automatica abilitata, Google aggiunge i numeri verificati a tutti gli account connessi al dispositivo, sia a quelli già configurati sia quelli che l’utente aggiungerà eventualmente in seguito.

Se su uno smartphone Android fossero presenti tre account – uno personale, uno utilizzato per il lavoro e un terzo creato per registrarsi a servizi online senza utilizzare l’indirizzo principale – la funzione di verifica automatica può associare il numero della SIM anche al secondo e al terzo account, indipendentemente dal fatto che l’utente abbia deciso di comunicare volontariamente il proprio recapito a tali profili.

Come funziona la verifica automatica del numero di telefono

Per comprendere le implicazioni tecniche è utile distinguere la verifica del numero dalla tradizionale verifica in due passaggi.

Quando un servizio invia un codice OTP tramite SMS, l’utente deve generalmente leggere il messaggio e inserire il codice ricevuto. La procedura conferma che il destinatario dispone, almeno in quel momento, dell’accesso al numero telefonico che ha ricevuto il messaggio.

La verifica automatica di Google segue una logica differente: il dispositivo, i Google Play Services e l’operatore telefonico possono collaborare per verificare il numero senza richiedere ogni volta un intervento esplicito dell’utente. Android mette infatti a disposizione dei componenti autorizzati diverse informazioni relative alla telefonia mobile, attraverso API e servizi di sistema che gestiscono lo stato delle sottoscrizioni, le SIM e le funzionalità di rete.

Google giustifica la funzione indicando una serie di vantaggi concreti: il numero mobile verificato può facilitare l’accesso all’account e il recupero delle credenziali, soprattutto quando l’utente dimentica la password o incontra problemi durante l’autenticazione.

Il numero telefonico contribuisce anche al funzionamento di strumenti per localizzare un dispositivo smarrito e bloccarlo da remoto; sul versante delle comunicazioni, la verifica supporta servizi come RCS (Rich Communication Services), utilizzati per offrire funzionalità di messaggistica avanzata, e può agevolare alcune operazioni di condivisione tramite Quick Share. La documentazione Google cita inoltre il servizio di localizzazione d’emergenza e, sui dispositivi compatibili, alcune funzionalità di assistenza satellitare.

Il problema della privacy: account separati che condividono lo stesso numero

Un numero di telefono non è soltanto un recapito: è anche un identificatore relativamente stabile, spesso utilizzato per collegare servizi, procedure di autenticazione e informazioni personali. Un indirizzo email secondario può essere creato e utilizzato senza riferimenti evidenti all’identità principale; il numero telefonico, invece, tende a rimanere invariato per periodi lunghi e può comparire in numerosi archivi, anche esterni a Google.

La presenza del medesimo numero nei rispettivi profili costituisce un collegamento diretto tra account che, almeno nelle intenzioni del proprietario, avrebbero dovuto rimanere distinti.

Ovviamente, Google non rende pubblicamente visibili gli account collegati né altri utenti possono risalire a tutti i profili conoscendo il numero telefonico. Il problema riguarda soprattutto il controllo sulla raccolta e sull’associazione dei dati in quel di Mountain View.

Dal punto di vista della minimizzazione dei dati, il comportamento innesca qualche riflessione: un’informazione necessaria per una particolare funzionalità non dovrebbe automaticamente diventare un attributo di tutti i profili utilizzati sullo stesso dispositivo, senza che l’utente ne comprenda chiaramente le conseguenze.

Difficilmente chi configura un nuovo account Google si aspetta che il numero presente sulla SIM possa essere aggiunto tra le informazioni di quell’account, senza un passaggio di conferma dedicato.

Come disattivare la verifica automatica del numero su Android

Chi preferisse impedire l’associazione automatica del numero telefonico agli account Google può intervenire dalle impostazioni dello smartphone. Il controllo si trova nella sezione dedicata ai servizi Google: Impostazioni, Google, Tutti i servizi, Verifica del numero di telefono.

La disattivazione non rimuove però i numeri già associati agli account e non disabilita altre procedure di verifica richieste da servizi Google specifici.

È opportuno ricordare che la verifica telefonica può contribuire al corretto funzionamento di alcune funzionalità: prima di disattivarla su uno smartphone utilizzato quotidianamente, conviene valutare l’eventuale impatto sui servizi di comunicazione, sulle procedure di recupero e sulle funzioni di sicurezza.

Se Google ha già verificato il numero e lo ha inserito negli account secondari, l’associazione esistente non scompare: per controllare le informazioni salvate è possibile aprire la pagina Informazioni personali dell’account Google, selezionare la voce Telefono e verificare quali numerazioni risultano presenti.

Se il numero serve per recuperare l’accesso all’account, eliminarlo senza predisporre un’alternativa potrebbe rendere più complicato il recupero delle credenziali.

Prima di procedere, quindi, è consigliabile verificare di disporre di metodi di accesso e recupero adeguati, come un indirizzo email alternativo, una passkey o altri strumenti di autenticazione già configurati.

Per chi utilizza un numero esclusivamente come recapito di emergenza, una soluzione ragionevole può consistere nel conservarlo soltanto sugli account che ne hanno effettivamente bisogno, evitando l’associazione superflua con i profili secondari.

La disattivazione non rimane sempre memorizzata? Le segnalazioni degli utenti

Un ulteriore elemento emerso dalle discussioni riguarda il comportamento dell’interruttore utilizzato per disattivare la verifica automatica.

Alcuni utenti hanno riferito che, dopo aver spento l’opzione ed essere usciti dalle impostazioni, la stessa risultava nuovamente attiva alla successiva apertura della schermata. Una discussione pubblica descrive il problema su un dispositivo con Android 13; segnalazioni analoghe compaiono anche nella discussione più recente.

Per il momento non ci sono però elementi sufficienti per stabilire se il comportamento derivi da un difetto dei Google Play Services, da un problema di sincronizzazione dell’interfaccia o da condizioni specifiche di alcuni dispositivi.