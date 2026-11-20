Il confronto tra Apple e il governo britannico sulla protezione dei dati archiviati su iCloud entra in una fase nuova.

Un tribunale specializzato del Regno Unito ha stabilito che le autorità non possono più mantenere segreta l’esistenza di una richiesta legale rivolta all’azienda per ottenere capacità di accesso alle informazioni dei clienti.

La decisione non rende pubblici tutti i dettagli tecnici né chiarisce, da sola, quali dati possano essere consultati. Segna però un passaggio importante sul rapporto tra sorveglianza, trasparenza istituzionale e riservatezza digitale. La vicenda interessa anche gli utenti fuori dai confini britannici, perché mette al centro una questione che riguarda il funzionamento stesso della crittografia nei servizi connessi.

Il tribunale britannico impone maggiore trasparenza

L’Investigatory Powers Tribunal ha respinto la tesi del Ministero dell’Interno, secondo cui confermare l’esistenza dell’ordine avrebbe danneggiato la sicurezza nazionale.

I giudici hanno osservato che la vicenda era già stata ampiamente discussa in pubblico, rendendo limitato il rischio di una conferma ufficiale. La richiesta rientra nella categoria delle technical capability notice, disposizioni che possono imporre a un’impresa di mantenere strumenti utili alle autorità investigative.

La controversia nasce da una richiesta iniziale che puntava ai backup iCloud cifrati anche di utenti fuori dal Regno Unito. Dopo le obiezioni degli Stati Uniti, quella pretesa è stata abbandonata. In seguito, Londra ha emesso un nuovo provvedimento circoscritto ai dati degli utenti britannici. Apple ha contestato anche questa iniziativa davanti al tribunale, mentre i vincoli legali le impedivano di illustrare pubblicamente la disputa.

Nel frattempo, Apple ha impedito ai clienti britannici di attivare Advanced Data Protection, la funzione che offre una protezione aggiuntiva ai contenuti archiviati su iCloud. L’azienda ha accolto con favore la decisione sulla trasparenza. In passato ha dichiarato di non aver mai creato una porta di accesso universale ai propri prodotti e servizi, né di volerlo fare. La sua posizione riflette il timore che un accesso eccezionale possa indebolire le garanzie offerte ai clienti.

Privacy digitale e sicurezza, una questione ancora aperta

La pronuncia, tuttavia, non equivale alla pubblicazione integrale del provvedimento. Il tribunale ha precisato che alcuni elementi potrebbero restare riservati se la loro divulgazione comportasse un danno per la sicurezza o l’interesse pubblico. Le successive udienze stabiliranno quali parti della disputa potranno essere esaminate apertamente. Il merito del ricorso di Apple resta da decidere.

La questione coinvolge interessi contrapposti. Le autorità sostengono che strumenti adeguati siano necessari per indagare sui reati e tutelare la collettività; le organizzazioni per i diritti civili temono invece che obblighi poco trasparenti compromettano il controllo democratico sulla sorveglianza. Liberty e gli altri soggetti impegnati nella contestazione hanno accolto la decisione come un successo.

Il caso va oltre il rapporto tra un governo e un’azienda. Quando la sicurezza digitale dipende da regole definite lontano dagli utenti, conoscere e discutere quelle regole diventa parte della fiducia nella tecnologia. La trasparenza non è un dettaglio procedurale: permette di valutare il confine tra protezione pubblica e diritti individuali.