Apple pronta al lancio degli AirPods Lite verso la fine del 2024

Sebbene ci siano quattro modelli ancora disponibili in tutto il mondo, Apple sembra voler aggiornare la sua gamma di AirPods. Il colosso di Cupertino avrebbe intenzione entro la fine di questo 2024 di presentare una nuova coppia di auricolari ma questa volta meno costosi.

L’obiettivo è quello di competere con prodotti che, grazie al loro prezzo più abbordabile, stanno mettendo in difficoltà Apple, soprattutto negli ultimi tempi.

Apple prepara la sorpresa: AirPods Lite o 4? È in arrivo un nuovo paio di auricolari

Il motivo principale per cui Apple starebbe pensando all’integrazione di un nuovo paio di auricolari, questa volta in versione Lite, proviene dalle vendite. Il calo che riguarda i prodotti attualmente in commercio della linea AirPods di certo non ha soddisfatto le aspettative dell’azienda. Entro la fine dell’anno dunque si prospetta l’arrivo di una nuova coppia di cuffiette all’interno della gamma.

Stando a quanto riferito dalla fonte per eccellenza, ovvero Mark Gurman di Bloomberg, dovrebbero essere i primi AirPods “non Pro” con cancellazione attiva del rumore.

In attesa di nuovi aggiornamenti in merito, sono diversi i dubbi che gli utenti si pongono. Sarà importante vedere se questo prodotto di fascia medio-alta adotterà semplicemente l’etichetta di “AirPods 4” o qualcosa di completamente diverso. I rumor parlano di AirPods Lite.

L’altro interrogativo riguarda certamente il prezzo di vendita: alcune voci, al momento abbastanza flebili, parlano di un costo che si aggirerebbe intorno ai 99 $. L’obiettivo infatti è quello di riuscire a competere in tutto e per tutto con concorrenti del calibro di Samsung per quanto riguarda i Galaxy Buds FE, e Google, tirando in gioco i suoi Pixel Buds A-Series.

Uno dei modelli su cui gli utenti stanno appuntando attualmente rovistando in casa Apple si chiama AirPods 3. Gli auricolari senza cancellazione del rumore, che sul web si trovano anche a 159 €, stanno riscuotendo ancora gran successo, ma meno rispetto al passato.