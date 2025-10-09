L'AI economica di Google ora arriva in 77 Paesi: ecco quali sono

A circa un mese dal lancio in Indonesia, e dopo un primo allargamento ad altri 40 Paesi, ora Google AI Plus è disponibile in ulteriori 36 mercati, portando il totale delle nazioni dove l’abbonamento economico all’AI di Google Gemini è disponibile a 77. L’allargamento non ha comportato modifiche al prezzo, né alle funzioni incluse, che restano invariati.

Cos’è Google AI Plus

Google AI Plus è la versione economica dell’abbonamento Google AI Pro (ex Google One AI Premium). Dove è disponibile, Google AI Plus costa un terzo di quanto costa AI Pro (con i primi 6 mesi a prezzo ulteriormente dimezzato) e ha solo differenze quantitative, non qualitative.

In pratica, con Google AI Plus si possono usare gli stessi strumenti AI disponibili con AI Pro (compreso il recentissimo modello Nano Banana), ma con limiti di utilizzo inferiori: meno immagini, meno risposte, meno video, meno codice etc etc…

Ogni generazione AI ha, infatti, un costo in termini di “crediti AI” e il numero di crediti disponibile con Google AI Plus si ferma a 200, contro i 1000 disponibili con Google AI Pro. Per capire di cosa stiamo parlando, basti pensare che l’account gratuito di Google offre 100 crediti AI.

Ciò non vuol dire che AI Plus costa un terzo di AI Pro ma permette di fare un quinto delle cose, semplicemente perché ogni tipo di generazione ha un costo in crediti diverso. Google, in effetti, dovrebbe iniziare a fare maggiore chiarezza sul costo reale di ogni attività di AI generativa.

In quali Paesi è disponibile Google AI Plus

Google AI Plus non è disponibile in Europa, né negli Stati Uniti, né in nessun altro mercato ad alto reddito. Tutti i 77 Paesi in cui è disponibile, al contrario, sono a basso reddito e, spesso, anche a bassa penetrazione tecnologica. Ecco l’elenco completo: