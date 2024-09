Anche gli utenti iPad possono gioire. Apple ha comunicato tramite il suo canale developer che a partire da lunedì 16 settembre, giorno del rilascio di iPadOS 18, sarà possibile scaricare applicazioni sul suo tablet anche da negozi alternativi, dunque diversi da App Store.

Anche l’iPad si piega al DMA: i marketplace alternativi anche sul tablet Apple

Al pari di iOS 18, questa possibilità riguarda unicamente i paesi dell’Unione Europea, perché Apple, pur avendo dichiarato in più di una occasione di non essere per nulla d’accordo con l’apertura del suo sistema operativo a soluzioni di questo tipo, ha dovuto adeguarsi al Digital Markets Act (DMA) in vigore proprio nell’UE.

Il sistema operativo dei tablet made-in-Cupertino ad aprile è stato definito un “core platform service” dalla Commissione Europea, proprio come iOS, Safari e App Store. Questo, nonostante il numero di utenti iPadOS sia sceso al di sotto della soglia per l’inclusione nel DMA, per via dei “significativi effetti di lock-in”, soprattutto nell’ambito degli utenti aziendali. La Commissione Europea ha quindi concesso ad Apple sei mesi per aggiornare la sua piattaforma e renderla conforme alla normativa.

La società statunitense, rispettando l’ordinamento, permetterà a partire da iPadOS 18 di scaricare applicazioni da fonti diverse dal suo App Store. Proprio come avviene su iPhone da diversi mesi ormai. Oggi ci sono diversi marketplace attivi, tra cui quello di Epic Games, che consente di scaricare gratuitamente tre giochi particolarmente famosi, ovvero Fortnite (qui la guida per scaricarlo), Rocket League e Fall Guys.

Lunedì 16 settembre, oltre a iPadOS 18, sarà possibile scaricare anche tutti gli altri major update presentati a giugno, in occasione della WWDC24. Si parla di iOS 18, watchOS 11, tvOS 18, visionOS 2 e macOS Sequoia. Per scoprire l’elenco di tutti i dispositivi compatibili con gli aggiornamenti appena citati, basta consultare questo articolo.