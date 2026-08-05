Windows 11 e 32 GB di RAM: Microsoft cancella i documenti scomodi

Microsoft ha rimosso dal Windows Learning Center due articoli che indicavano 32 GB di RAM come configurazione ideale per i giocatori più esigenti. La cancellazione arriva proprio mentre l’azienda torna a commercializzare alcuni Surface con 8 GB di memoria e promette di ridurre entro la fine del 2026 l’occupazione di RAM di Windows 11. Presi singolarmente, i tre fatti potrebbero sembrare normali correzioni editoriali e aggiornamenti di prodotto; osservati insieme, mostrano invece quanto sia diventato difficile stabilire quale quantità di memoria serva davvero per usare un PC moderno.

La questione nasce da una distanza ormai evidente tra requisiti ufficiali, consigli commerciali e utilizzo reale. Windows 11 continua a richiedere almeno 4 GB di RAM, una soglia fissata al lancio del sistema operativo nel 2021. I Copilot+ PC, introdotti a maggio 2024, devono invece integrare almeno 16 GB di memoria DDR5 o LPDDR5, un’unità NPU (Neural Processing Unit) capace di superare 40 TOPS e almeno 256 GB di archiviazione. Nel mezzo restano milioni di notebook con 8 GB: macchine perfettamente compatibili, ma talvolta costrette a usare addirittura il file di paging non appena si aprono tante schede nel browser, strumenti di collaborazione e applicazioni pesanti.

Microsoft cancella i consigli sui 32 GB di RAM per Windows 11

Il primo documento rimosso si intitolava “How to optimize your gaming PC setup” ed era comparso nel Windows Learning Center il 28 novembre 2025. Il testo spiegava che 16 GB risultavano sufficienti per gran parte dei giochi, mentre 32 GB rappresentavano la scelta ideale per titoli pesanti, mod complesse e sessioni nelle quali restano aperti altri programmi.

Un secondo articolo, pubblicato nella primavera del 2026, usava una formula ancora più netta: 16 GB come punto di partenza pratico e 32 GB come configurazione capace di eliminare le preoccupazioni. Citava esplicitamente browser, Discord e software per lo streaming eseguiti insieme al gioco.

Ad agosto 2026 entrambi i documenti sono irraggiungibili: Microsoft non ha annunciato una riduzione dei requisiti tecnici di Windows 11, né ha dichiarato che 32 GB siano ridondanti. Ha ritirato indicazioni editoriali che rischiavano di apparire incompatibili con la nuova offerta hardware e con l’aumento dei costi della memoria.

Il punto è che quei testi confondevano tre piani diversi. Una cosa è la quantità minima necessaria per avviare il sistema operativo; un’altra è la memoria consigliata per lavorare senza rallentamenti; un’altra ancora riguarda scenari impegnativi come gaming, sviluppo software, montaggio video, macchine virtuali e creazione di contenuti.

Trasformare 32 GB di RAM in una raccomandazione generica per il giocatore “serio” semplificava troppo una decisione che dipende anche da GPU, risoluzione, motore grafico, mod utilizzate e applicazioni aperte in parallelo.

Perché 8 GB possono diventare stretti su Windows 11

Dire che Windows 11 richiede almeno 4 GB non significa affermare che con 4 GB offra prestazioni adeguate. I requisiti minimi certificano essenzialmente la possibilità di installare e avviare il sistema su hardware compatibile (peraltro, eliminando il controllo sui requisiti minimi, Windows 11 è installabile anche su dispositivi con una dotazione di RAM inferiore a 4 GB…). Non descrivono la risposta del computer quando l’utente apre più schede del browser, una riunione in Teams, un documento complesso e un servizio di sincronizzazione cloud.

Windows usa la memoria libera anche come cache: vedere diversi gigabyte occupati nel Task Manager non indica automaticamente uno spreco. Il sistema conserva dati e codice utilizzati di frequente per evitare letture più lente dall’unità SSD, liberando le pagine quando un’applicazione ne ha bisogno. Una parte della RAM può inoltre finire nella memoria compressa, tecnica con cui Windows conserva più dati nello spazio fisico disponibile prima di trasferirli nel file di paging.

In un altro articolo incentrato sul RAMmap abbiamo visto come verificare l’uso della RAM in Windows 11.

File di paging, GPU e WebView2

I problemi iniziano quando la richiesta complessiva di RAM supera con continuità gli 8 GB. Il file di paging, normalmente presente nell’unità di sistema, permette a Windows di spostare su disco alcune pagine di memoria meno attive. Un veloce SSD NVMe riduce il “danno” rispetto a un vecchio hard disk, ma resta molto più lento della RAM e introduce latenza. Il risultato si percepisce nei cambi di finestra, nel ripristino delle schede, nell’apertura dei menu e nelle applicazioni che sembrano bloccarsi per qualche istante.

Va considerata anche la GPU integrata. Nei portatili senza memoria video dedicata, il sottosistema grafico usa una porzione della RAM condivisa: il quantitativo non sempre rimane riservato in modo statico, ma cresce in base al carico e riduce comunque il margine disponibile per sistema operativo e programmi. Su una macchina con 8 GB, un’applicazione grafica, un gioco leggero o un monitor ad alta risoluzione possono quindi accentuare la pressione sulla memoria.

Alcune applicazioni aggiungono un altro elemento: Teams, Discord, WhatsApp e diversi programmi multipiattaforma impiegano tecnologie basate su Chromium, Electron o WebView2. Tali soluzioni velocizzano lo sviluppo e permettono di condividere parte del codice tra web e desktop, ma introducono processi separati per rendering, GPU, rete ed estensioni.