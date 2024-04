Il mouse top di gamma di Logitech è al MINIMO STORICO (-33%)

Nella categoria “mouse top di gamma” spicca il Logitech MX Anywhere 3S, una periferica compatta, ergonomica, con tracciamento DPI 8K e ricarica tramite USB-C. Il suo prezzo di listino è superiore ai 100 euro ma oggi, approfittando dello sconto Amazon del 33%, il mouse costa solo 69,9 euro. E la consegna è gratuita per tutti gli abbonati Prime.

Porta la produttività ad un nuovo livello con il mouse wireless top di gamma Logitech MX Anywhere 3S (-33%)

Le dimensioni contenute e il peso ridotto rendono l’MX Anywhere 3S un mouse ideale per lavorare in qualsiasi ambiente. La forma ergonomica si adatta perfettamente al palmo della mano, garantendo un comfort duraturo anche durante le sessioni di lavoro più lunghe. I materiali di alta qualità, come la morbida gomma siliconica sui lati, offrono un grip sicuro e piacevole al tatto.

Il sensore ottico da 8.000 DPI offre una precisione di tracciamento eccezionale su qualsiasi superficie, anche su vetro (grazie alla tecnologia Darkfield). Lo scroller elettromagnetico MagSpeed è una vera e propria gioia da usare, offrendo un movimento fluido e silenzioso, oltre a una modalità di scorrimento a velocità iperbolica per navigare rapidamente documenti e pagine web.

Al pari di altre periferiche wireless di Logitech, anche l’MX Anywhere 3S può essere collegato a tre dispositivi contemporaneamente tramite Bluetooth o l’adattatore USB Unifying incluso. Inoltre, attraverso il software Logitech Options+ è possibile personalizzare i pulsanti e le funzioni del mouse in base alle proprie esigenze, rendendolo ancora più versatile e adattabile a diversi flussi di lavoro. La compatibilità con Windows, macOS, iPadOS, ChromeOS e Linux lo rende un compagno ideale per qualsiasi ecosistema informatico.

La ricarica rapida USB-C garantisce fino a 70 giorni di autonomia con una singola carica, mentre la funzione di ricarica rapida fornisce 3 ore di utilizzo con solo un minuto di ricarica. Infine, i pulsanti del mouse sono stati ottimizzati per essere silenziosi e discreti, rendendolo ideale per lavorare in ambienti silenziosi o condivisi.