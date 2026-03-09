Office EU, la suite cloud open source europea sfida Microsoft 365

Una piattaforma di produttività collaborativa interamente europea sta cercando di ritagliarsi spazio nel mercato dominato da Microsoft 365 e Google Workspace. Il progetto si chiama Office EU e propone una suite cloud costruita su componenti open source con l’obiettivo di offrire strumenti di lavoro quotidiano – documenti, fogli di calcolo, posta elettronica e videoconferenze – mantenendo infrastrutture e giurisdizione all’interno dell’Unione europea. L’iniziativa si inserisce in un contesto politico e tecnologico ben preciso: la crescente attenzione alla sovranità digitale e alla protezione dei dati gestiti da imprese e Pubbliche Amministrazioni.

Il tema della dipendenza da fornitori tecnologici statunitensi ha assunto un peso crescente nelle strategie digitali europee. Diverse istituzioni pubbliche stanno valutando alternative open source per ridurre il rischio di lock-in tecnologico e garantire maggiore controllo sui dati. In Francia, Austria e Germania sono già in corso programmi che sostituiscono strumenti di collaborazione proprietari con soluzioni sviluppate localmente o basate su software libero.

L’evoluzione riflette una preoccupazione condivisa: gran parte delle infrastrutture digitali critiche dell’Europa dipende da servizi cloud gestiti da aziende extraeuropee. In un mercato globale della produttività digitale che vale decine di miliardi di euro all’anno, l’Unione europea tenta quindi di costruire un’offerta tecnologica autonoma.

Office EU: una suite cloud progettata per la sovranità digitale europea

Office EU nasce con un’impostazione chiara: fornire una piattaforma collaborativa completa operata esclusivamente su infrastrutture situate nell’Unione europea e gestite da operatori europei. La società dietro il progetto, registrata nei Paesi Bassi nel 2025, promuove la piattaforma come un’alternativa privata e trasparente ai servizi cloud USA.

Tutti i dati degli utenti restano memorizzati in data center europei e l’architettura software è descritta come completamente basata su codice open source, condizione che consente audit indipendenti e verifiche di sicurezza.

La suite include un insieme di applicazioni integrate: archiviazione e condivisione file, editor per documenti e presentazioni, calendario collaborativo, posta elettronica, messaggistica e videoconferenze.

In termini funzionali, l’obiettivo è replicare le capacità offerte da Microsoft 365 o Google Workspace ma con un modello infrastrutturale differente, centrato sulla localizzazione dei dati e sull’indipendenza giuridica da normative come il CLOUD Act statunitense.

Architettura tecnica basata su Nextcloud e Collabora

Dal punto di vista tecnologico, Office EU non introduce un motore software completamente nuovo ma combina diversi progetti open source già diffusi nel settore della collaborazione aziendale. La piattaforma appare costruita su Nextcloud Hub, una soluzione open source che integra file sharing, comunicazione e strumenti di collaborazione in un’unica interfaccia Web.

All’interno di questa infrastruttura opera Collabora Online, suite di editing collaborativo basata sul codice di LibreOffice e progettata per l’uso via browser. Il sistema consente la modifica simultanea di documenti con rendering server-side ad alta fedeltà e supporto per i principali formati di file, inclusi DOCX, XLSX e PPTX.

Il modello di funzionamento è particolare: il documento resta sul server e il browser riceve soltanto una rappresentazione grafica dell’editing, riducendo il rischio di esposizione dei dati durante la sessione di lavoro.

Gli editor gestiscono sia il formato OpenDocument, standard ISO sviluppato per garantire interoperabilità tra suite d’ufficio, sia i formati OOXML utilizzati da Microsoft Office e Microsoft 365. Compatibilità che rappresenta un requisito essenziale per le imprese impegnate a lavorare su file preesistenti, senza conversioni distruttive.

Nextcloud fornisce inoltre componenti complementari come sincronizzazione file, controllo granulare degli accessi, gestione dei permessi e integrazione con protocolli standard come WebDAV, CalDAV e CardDAV. L’architettura modulare permette di aggiungere servizi come videoconferenze, gestione attività o integrazione con directory aziendali basate su LDAP.

Chi c’è dietro Office EU

Office EU è un progetto al 100% europeo che opera su infrastrutture europee, con data center a Helsinki, in Finlandia. È gestito dall’azienda olandese EUfforic Europe, con sede a L’Aia, fondata nel 2024.

Il CEO e fondatore è Maarten Roelfs, imprenditore tech olandese con background in consulenza, finanza e startup. Ha lanciato il progetto a dicembre 2024 per promuovere sovranità digitale, privacy GDPR e trasparenza.

Lanciato ufficialmente il 4 marzo 2026 a L’Aia, Office EU è in fase di rollout su invito per aziende e utenti europei, con espansione prevista nel secondo semestre di quest’anno.

Se Office EU si basa su Nextcloud Hub, che senso ha installarlo?

Nextcloud Hub è una soluzione che si installa on-premises su server propri (Linux, Docker, macchine virtuali), offrendo pieno controllo e privacy senza dipendenze cloud esterne.

Office EU ha senso per chi non vuole gestire installazioni, aggiornamenti, backup o scalabilità in autonomia, specialmente PMI e utenti con poche competenze nel settore IT. Si propone come una versione di Nextcloud Hub “pronta all’uso” europea, con integrazioni ottimizzate e zero complicazioni, mantenendo piena conformità con il GDPR.​

Confronto con altre iniziative europee

Office EU non rappresenta un caso isolato. Diversi progetti europei cercano di costruire ambienti di lavoro digitali indipendenti da fornitori esterni. Un esempio significativo è openDesk, piattaforma sviluppata dal centro tedesco ZenDiS per la Pubblica Amministrazione. Anche in questo caso l’architettura combina componenti open source come Nextcloud per lo storage, Collabora Online per l’editing documentale, il sistema di messaggistica Element basato su Matrix e strumenti di videoconferenza come Jitsi.

Analogamente, iniziative franco-tedesche hanno dato vita a nuovi strumenti collaborativi con l’obiettivo comune di costruire infrastrutture che possano essere installate in cloud nazionali o direttamente nei data center delle organizzazioni, riducendo la dipendenza da servizi SaaS esterni.

Proprio in Francia citiamo la nascita di LaSuite, una piattaforma collaborativa progettata e integrata nella Pubblica Amministrazione, pensata per integrarsi con le identità digitali e i flussi di lavoro esistenti.