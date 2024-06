Con Qualcomm c'è il ritorno di "I am a Mac, I am a PC", più o meno

Sono passati oltre 15 anni dalla campagna pubblicitaria “Get a Mac”, una delle più popolari in assoluto tra quelle dell’azienda californiana. E non solo tra gli utenti Mac. I singoli spot, come molti ricorderanno, proponevano divertenti confronti tra un Mac (“Hello, I’m a Mac“) e un PC (“Hello, I’m a PC“) volti a sottolineare i punti di debolezza del secondo (lentezza, deboli difese contro i virus e così via). Ad interpretare il computer di Apple era l’attore Justin Long, che è tornato in pista ma con la scuderia rivale.

Il “Mac” degli spot Apple passa a Windows: la trovata di Qualcomm

Durante il keynote del Computex 2024, Qualcomm ha mostrato un nuovo spot realizzato per portare l’attenzione sui nuovi PC Windows con i suoi processori di ultima generazione. Nel video si vede Long utilizzare un MacBook e ricevere un numero esagerato di notifiche. A questo punto decide di utilizzare il portatile di Apple per effettuare una ricerca online: l’obiettivo è acquistare un laptop Windows.

“Le cose cambiano“, afferma ironicamente l’attore dopo esser stato inondato di avvisi, alcuni dei quali riguardanti problemi di compatibilità delle app, di memoria, di autonomia della batteria e così via.

Coincidenza o meno, Apple proprio in queste ore ha diffuso una serie di spot che puntano i riflettori su alcune caratteristiche dei suoi Mac, come l’autonomia, la potenza e l’estrema versatilità. Poi mancano pochi giorni alla WWDC24, e la società guidata da Tim Cook potrebbe approfittarne per rispondere all'”attacco” sferrato dalle rivali.

Il cambiamento citato nello spot si riferisce al concetto di “rinascita dei PC” di cui hai parlato il CEO di Qualcomm Cristiano Amon durante il keynote. Ed effettivamente le ultime settimane sono state ricche di novità, dai PC Copilot+ (i nuovi laptop AI con i chip Snapdragon X Elite) ai più recenti annunci di NVIDIA in fatto di intelligenza artificiale e, più in generale, laptop da gaming.