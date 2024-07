Samsung risponde a Apple: il suo visore XR entro la fine del 2024

Proprio come successo a gennaio, ovvero un breve teaser del Galaxy Ring dopo l’evento Unpacked, anche questa volta Samsung ha accennato ad un nuovo dispositivo in dirittura d’arrivo. All’appuntamento parigino, il secondo Unpacked dell’anno e dedicato questa volta a nuovi pieghevoli e indossabili, l’azienda sudcoreana ha annunciato il suo visore di realtà estesa arriverà entro la fine dell’anno.

Al momento non è chiaro se il dispositivo sarà acquistabile già entro la fine del 2024 o se verrà semplicemente annunciato nei prossimi mesi per poi debuttare nel 2025. In ogni caso, la notizia c’è, ed è ufficiale (via SamMobile). Non che però sia una grande sorpresa, perché Samsung già nel 2023, poco prima della presentazione del Vision Pro di Apple, aveva annunciato che stava lavorando ad un visore in grado di regalare agli utenti esperienze immersive e coinvolgenti.

Le informazioni sono poche, ma ad oggi è già possibile dire che il visore eseguirà una versione di Android realizzata in modo specifico per dispositivi di questo tipo e che il suo processore sarà il Qualcomm Snapdragon XR2+ Gen 2. Anche questa non è una scoperta dell’ultima ora, perché già ad inizio anno proprio Qualcomm aveva confermato che questo chip avrebbe alimentato un visore realizzato in collaborazione tra Samsung e Google.

Oltre alle caratteristiche tecniche e al design, c’è curiosità anche sul prezzo. Le vendite del Vision Pro sono state di certo ostacolate anche dal costo sul cartellino (oltre 3.000 dollari), mentre il Meta Quest rappresenta ad oggi il punto di riferimento per questo mercato grazie ad un ottimo rapporto qualità-prezzo. Quale esempio seguirà Samsung? Quello di Apple o di Meta?

Samsung protagonista del 2024

Il 2024 è chiaramente un anno molto importante per Samsung. All’evento Unpacked di Parigi, oltre a Z Fold6 e Z Flip6, sono stati presentati anche due dispositivi inediti, il Galaxy Watch Ultra e il Galaxy Ring, e tra pochi giorni l’azienda sarà protagonista della cerimonia di apertura dei giochi Olimpici.

Ma non è tutto, perché entro la fine del 2024 il colosso tech vuole centrare anche un altro obiettivo, quello di portare il pacchetto di funzioni Galaxy AI su 200 milioni di dispositivi a livello globale.

